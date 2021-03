La NBA révèle les privilèges accordés aux joueurs vaccinés

La campagne de vaccination a commencé en NBA ! Les New Orleans Pelicans ont été les premiers à profiter de la législation sur le sujet en Louisiane et plusieurs joueurs ont reçu leur première injection contre le COVID-19. Notamment Nicolo Melli et Sindarius Thornwell. Ces derniers vont avoir le droit à un protocole sanitaire allégé pour finir la saison. En effet, Shams Charania explique que les joueurs vaccinés auront le droit à bien plus d’avantages.

The NBA's fully vaccinated players, coaches and staffers can now also:

- Leave hotel room anytime

- Attend in-person marketing events

- Have in-person team meetings

- PCR testing can be earlier in day (before 5 pm)

- No masks at practice facility https://t.co/O4uoGiT1Dw

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 18, 2021