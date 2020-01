Les résultats de la nuit en NBA

Magic @ Wizards : 122-101

Blazers @ Knicks : 93-117

Wolves @ Bucks : 104-106

Suns @ Lakers : 107-117

---

- LeBron James ne compte pas baisser de pied en 2020. Le "King" a conduit les Lakers vers leur premier succès de l'année à domicile contre Phoenix. Après le premier quart-temps invraisemblable d'efficacité des Californiens (42-17) et un récital de James, on pensait peut-être assister au plus gros blowout de la saison. Si LeBron a fini en 3D et rendu une superbe copie (31 points, 13 rebonds et 12 passes), les Lakers ont bien failli dilapider une avance de 36 points ! Phoenix, porté par Devin Booker (32 points) et Kelly Oubre (26 pts), est revenu à 7 points dans le 4e quart-temps et n'est pas passé si loin d'un comeback historique.

Anthony Davis souffrait, dit-on, de l'épaule ces dernières semaines. Vu la patate mise dans ce dunk sur Aron Baynes, a priori tout va bien pour l'intérieur des Lakers.

Kelly Oubre, lui, met des gens sur des posters à une fréquence quasi hebdomadaire cette saison. Ici, JaVale McGee.

- L'un des événements de la nuit, c'était le retour de Carmelo Anthony au Madison Square Garden. "Melo" était déjà revenu à New York le 16 décembre 2017 avec OKC, mais dans un contexte différent. Il a été chaleureusement applaudi à son entrée sur le terrain, comme on pouvait s'y attendre. Petite déception tout de même, le speaker du Garden Mike Walczewski n'a pas fait son traditionnel "Carmelooooo, Anthonyyyyy".

Melo announced as a Blazer at MSG 👀 pic.twitter.com/al4v2XhSaZ — NBA TV (@NBATV) January 2, 2020

Sur le parquet, l'ailier des Blazers a joliment fait le job (26 points), mais son équipe, pas franchement en forme (cinq défaites de suite), s'est inclinée à cause d'un 4e quart-temps catastrophique à Big Apple. Terry Stotts a eu la mauvaise idée de laisser Melo sur le banc à la reprise du 4e quart-temps. Résultat : un 14-0 pour les Knicks qui a plombé les chances de Portland de l'emporter.

On notera avec plaisir les 10 passes décisives de Frank Ntilikina en sortie de banc, à une unité de son record personnel en la matière, avec 9 points, 2 contres et un +23 de différentiel +/-. Le Français a été bon et agressif, notamment sur ce dunk qui a fait rugir le Garden.

Whoa. Frank Ntilikina turns Lillard and McCollum into French Toast. That's a baseline move with authority. #NewYorkForever pic.twitter.com/A1YpzDcYzv — ESNY (@EliteSportsNY) January 2, 2020

- Les Milwaukee Bucks n'ont pas donné l'impression d'avoir digéré les festivités du réveillon. Malgré une adresse douteuse face à des Wolves pourtant encore décimés, les joueurs de Mike Budenholzer s'en sont sortis pour conforter leur première place au général. Giannis Antetokounmpo a enregistré son 30e double-double en 33 matches cette saison avec 32 points et 17 rebonds.

Jarrett Culver, le rookie de Minnesota, a dû avoir la peur de sa vie quand il a vu le Wookie Robin Lopez se ruer sur lui, vexé que le gamin l'ait fixé après lui avoir dunké sur la truffe.

Jarrett Culver dunks all over Robin Lopez and stares him down. Lopez wasn’t about to have a rookie do him like that😂😂 pic.twitter.com/4pga3RwyEC — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 2, 2020

- Après quatre défaites de suite à l'extérieur, Orlando a remis le pied à l'étrier sur le parquet de Washington. Grâce à DJ Augustin (25 points), Nikola Vucevic (20 pts, 12 rbds) et Evan Fournier (18 pts), le Magic a passé une soirée plutôt sereine et conserve la 8e place à l'Est, avec deux victoires de plus que les Chicago Bulls. Les Floridiens attendront tout de même des nouvelles de Jonathan Isaac dans la journée. Le troisième année, essentiel dans le cinq de Steve Clifford, s'est blessé au genou sur un duel avec Bradley Beal en début de rencontre et n'est pas revenu en jeu. Il passera une IRM dans les prochaines heures.