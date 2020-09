Avant le Game 4 des Finales de la Conférence Ouest, les Los Angeles Lakers ont déposé un dossier auprès de la NBA. L'objectif ? Démontrer que LeBron James ne recevait pas assez de coups de sifflet en sa faveur. Sur ce fameux match cette nuit, le King a ainsi eu l'opportunité de prendre 14 lancers-francs ! Un chiffre assez impressionnant.

Pour autant, après l'analyse des 7 fautes en question, il n'y a rien de scandaleux. Mais avec la victoire des Angelenos (114-108), les Denver Nuggets avaient eux du mal à digérer. Pas par rapport aux fautes sifflées sur James. Par rapport aux fautes oubliées, notamment pour Jamal Murray.

"Ils ont tiré 35 lancers-francs. Je pense que je vais aussi user de mes propres moyens pour faire comme eux. Juste pour voir si nous pouvons aussi avoir des lancers-francs supplémentaires. Je sais simplement qu'ils ont eu 35 lancers-francs et nous 23. En fin de match, Jamal a attaqué le panier à plusieurs reprises et il y avait des contacts. Je vais regarder les images et envoyer certains clips. Nous allons donc contacter la NBA pour nous faire entendre. Je n'ai aucune idée si le dossier déposé par les Lakers a eu une influence. Mais la NBA a bien écouté. J'espère que certaines fautes seront peut-être signalées au prochain match", a ainsi fustigé Mike Malone pour ESPN. "LeBron va forcément avoir ses fautes. Nous devons donc faire avec et jouer notre jeu. Nous sommes une jeune équipe. Probablement la plus jeune encore en course. Et regardez où nous en sommes. Nous allons devoir gagner leur respect si nous voulons l'emporter", a lui lâché Jamal Murray.

Sur l'ensemble de la série, il est important de noter que les deux équipes ont tiré exactement le même nombre de lancers-francs : 113. En tout cas, l'analyse de Jamal Murray est intéressante. Les joueurs des Nuggets n'ont pas le même traitement que ceux des Lakers. Plus particulièrement les stars. Et c'est normal. LeBron James et Anthony Davis qui rouspètent, ça a forcément plus de poids que Nikola Jokic et Jamal Murray. Il s'agit d'une question de statut. Et se plaindre à la NBA ne risque pas de changer grand-chose à ce niveau...