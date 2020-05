Petit à petit, la reprise de la NBA se met en place. Le plan se précise. La fin de la saison aura a priori lieu dans des « bulles » comme Orlando et Las Vegas, où toutes les équipes seront réunies. Une date de retour à la compétition a même fuité : le 15 juillet prochain. Mais afin d’accélérer le processus, la ligue pourrait organiser des marathons de rencontre chaque jour. Avec des matches qui débuteraient à midi et qui se poursuivraient tout au long de la journée.

Told today that if the NBA does resume with all 30 teams at a single-site, game days are likely to look like Summer League. Games would be almost all day long (starting around 12:00 noon ET) until the regular season is complete. Playoffs would follow a more regular schedule.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) May 22, 2020