Mac McClung : le futur gros steal de la draft des Chicago Bulls ?

Avec une toute nouvelle direction, les Chicago Bulls vont tenter dès l'an prochain de redresser la barre (nos conseils pour le staff sont ici). Sur les quatre dernières saisons (cinq en comptant celle-ci), les taureaux n'ont participé aux playoffs qu'à une seule reprise. C'était en 2017 et une élimination au premier tour contre les Celtics. Un bien maigre bilan pour une franchise historique. Arturas Karnisovas et Marc Everlsey ont donc du boulot cet été. À commencer par la Draft 2020.

11e de l'Est avant l'interruption, les Bulls piocheront sans doute dans le top 10. Le hic, c'est que cette cuvée s'annonce plus indécise que jamais, d'autant plus avec l'impossibilité de scouter les futurs NBAers. Il faudra flairer quelques bons coups. Et à en croire The Athletic, le front office a déjà rencontré de manière virtuelle Mac McClung.

Véritable phénomène YouTube lors de ses années lycée, avec des qualités athlétiques indécentes, McClung a montré de belles choses à Georgetown. Cette saison, il tournait à près de 16 points de moyenne. Seulement, le sophomore pêche beaucoup dans sa sélection de tirs (seulement 39%) et, surtout, il a manqué une grande partie de l'exercice en raison d'une blessure au pied. Outre l'aspect sportif, Mac McClung se retrouve également au coeur d'un imbroglio.

Son coach à Georgetown, Pat Ewing, a indiqué que son guard allait retirer son nom de la Draft. Ce que l'entourage du joueur a réfuté. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît aujourd'hui pas dans les mock draft. Ce qui signifie que si les Chicago Bulls veulent le sélectionner, ce sera sans doute en fin de second tour. Ou en lui proposant directement un contrat cet été. Si tel était le cas, Mac McClung pourrait donc être le gros steal de la draft 2020. C'est en tout cas tout ce que l'on souhaite à ce nouveau staff des Bulls qui va avoir besoin de chance et de gros coups pour que les fans pardonnent ces longues années disette...

Mac McClung au lycée, c'était ça