NBA Draft 2020 : deux Français de NCAA changent d’avis

La NBA Draft 2020 devait initialement contenir six Français. Outre les deux têtes d'affiche que sont Killian Hayes et Theo Maledon, Mouhamed Thiam, Killian Tillie, Yves Pons et Joël Ayayi avaient décidé de s'inscrire pour cette édition 2020. Ils ne sont désormais plus que quatre. Ce week-end, Joël Ayayi a finalement décidé de rester au moins une année de plus à Gonzaga. Le sophomore, auteur d'une saison très solide et auréolé d'un titre de meilleur joueur du tournoi de la WCC, avait expliqué lors de son inscription que sa volonté première n'était pas de rejoindre la NBA l'an prochain. Un bel exercice 2020/21, et sa cote auprès des franchises risque bien de remonter en vue de la prochaine Draft.

Yves Pons claque un dunk de la ligne des lancers

Athlète incroyable que l'on pouvait apercevoir à la fac de Tennessee depuis trois ans, Yves Pons a imité son compatriote ce mardi. C'est sur Twitter que le joueur qui a débuté le basket à Fuveau et Venelles dans le sud de la France, puis formé à l'INSEP (il avait débuté son cursus avec un an d'avance) a annoncé la nouvelle.

Élu meilleur défenseur de sa conférence, Yves Pons va donc boucler son cursus universitaire avant de tenter véritablement sa chance lors de la NBA Draft 2021. Et on peut penser que son profil pourra intéresser quelques équipes cherchant de la densité physique et athlétique, lui qui est reconnu aujourd'hui comme étant l'un des plus grands spécimens de la NCAA dans ce domaine.