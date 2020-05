Shaq explique comment il aurait envoyé Stephen Curry au tapis

Les Lakers version 2000-2002 contre les Warriors 2015-2019. Voilà qui aurait pu être une opposition folle entre deux des plus grandes équipes de tous les temps. Qui aurait pu prendre le dessus ? il est clairement impossible d'y répondre tant les époques sont différentes. Néanmoins, Shaquille O'Neal a son avis comment il aurait abordé la chose.

Il y a quelques jours, il a expliqué comment il aurait démoli Draymond Green dans leur matchup. On peut aller dans le sens du Shaq puisque lors de sa plénitude, même les prises à deux ne l'empêchaient pas de dominer. Et pour être tout à fait complet, le consultant pour TNT a également analysé comment lui et les Lakers se seraient occupé de Stephen Curry.

"On l'aurait laissé prendre le pick pour ensuite le trapper et obliger quelqu'un d'autre à tirer. Et si ça ne marchait pas, on l'aurait laissé aller jusqu'au cercle."

Mais que se serait-il alors passé ?

"J'aurais mis son petit cul à terre plusieurs fois. Quand nous avions des problèmes à défendre sur les petits, je disais à Kobe 'Laisse-les aller au cercle, je m'en occupe'. Et je les mettais à terre"

Même si le Shaq était un sacré fainéant sur les rotations défensives, surtout à partir de sa période Lakers, il n'avait pas son pareil pour intimider ses adversaires. Notamment les petits gabarits. Avec ses 2,3 contres en moyenne sur sa carrière, O'Neal était un dernier rempart de premier ordre. Et s'il fallait envoyer un message...

