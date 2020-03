La crise sanitaire liée au coronavirus a mis le monde du sport, et donc la NBA, à l’arrêt. La saison est suspendue et les entraînements collectifs sont annulés. Dans cette situation extrême et inédite, les responsables du championnat et les propriétaires des franchises cherchent encore des solutions afin de boucler la saison. Dans le but, principalement, évidemment, de réduire au maximum des pertes financières qui pourraient être très élevées. Selon Adrian Wojnarowski, les dirigeants vont donc tenir aujourd’hui une troisième réunion – au téléphone – en moins d’une semaine.

The NBA will hold a Board of Governors call on Tuesday, sources tell ESPN. This is the third meeting with owners and commissioner since Wednesday. As information flows into league on the coronavirus pandemic, there's plenty to discuss, analyze and eventually make decisions on.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 17, 2020