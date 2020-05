Après un passage difficile dans sa carrière, Dwight Howard a retrouvé des couleurs aux Los Angeles Lakers. En sortie de banc, l'intérieur a un réel impact en NBA cette saison. Désormais heureux chez les Angelenos, le joueur de 34 ans profite totalement de cette seconde chance. Et forcément, l'ancien pivot de l'Orlando Magic savoure également le fait d'être associé à LeBron James. Souvent adversaires par le passé, les deux hommes ont appris à se connaître sur cet exercice. Pour le plus grand bonheur d'Howard.

"Mec, c'est totalement fou. Je me souviens encore quand je racontais à ma sœur mes batailles contre LeBron. Car il faut savoir qu'on joue l'un contre l'autre depuis qu'on a 15 ou 16 ans. Et à l'époque, je me disais qu'on n'allait jamais évoluer ensemble. On était toujours en train de jouer l'un contre l'autre. Et puis là, tout d'un coup, on est coéquipiers.

Franchement, j'ai parfois du mal à y croire. Je me dis que c'est dingue, je joue avec LeBron James. Et je suis toujours sous le choc... On est comme des frères d'une mère différente. C'est fou, c'est fou", a ainsi insisté Dwight Howard sur le réseau social Instagram.

Et tout au long de cet exercice, LeBron James a d'ailleurs souligné l'importance de Dwight Howard aux Lakers. Bref, une collaboration réussie entre les deux anciens rivaux.