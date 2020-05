Dwyane Wade a pleuré devant la réaction de Michael Jordan

Après son premier retour à la compétition en 1995, Michael Jordan a rapidement réussi à gagner un titre de champion de NBA : en 1996. Il s'agissait du premier sacre de His Airness depuis le décès de son père en 1993. Après cette victoire, le joueur des Chicago Bulls était particulièrement ému et a d'ailleurs dédié ce succès à son père. Dans le documentaire The Last Dance, on a pu découvrir des images inédites de MJ, littéralement en pleurs au sol dans les vestiaires. Face à une telle émotion, Dwyane Wade n'a pas retenu ses larmes.

"J'étais littéralement en larmes en regardant cet épisode de The Last Dance. Quand MJ et les Bulls ont remporté ce titre en 1996... Oh mec, j'ai vraiment ressenti sa peine par rapport à l'absence de son père. C'est une peine bien réelle", a ainsi confié Dwyane Wade sur le réseau social Twitter.

Il ne s'agit pas d'un secret, la mort de James Jordan, assassiné, a été un vrai tournant dans la vie de MJ. Cette tragédie a été d'ailleurs l'une des raisons de sa première retraite sportive. Et forcément, gagner un titre NBA sans lui représentait beaucoup pour Michael Jordan. Cette scène émouvante n'a laissé personne insensible, et notamment Dwyane Wade.