Voilà plusieurs semaines que la NBA et ses franchises essayent de reprendre tant bien que mal leurs activités. Mais avec la crise sanitaire actuelle et l’épidémie de coronavirus qui flambe à nouveau aux Etats-Unis, les conditions sont très particulières. Malgré tout, les joueurs doivent s’entraîner.

En effet, la reprise approche. La ligue veut finir sa saison au sein de la « bulle » de Disney, où 22 équipes seront invitées pour disputer des matches de classement puis les playoffs. Les Philadelphia Sixers en font partie. Glenn Robinson III, membre de la formation de Pennsylvanie, détaille des pratiques inhabituelles dans les centres d’entraînement.

« C’est un peu bizarre. On vient un par un. Ben Simmons va partir au moment où j’arrive par exemple. C’est une heure sur le parquet puis 30 à 45 minutes en salle de musculation », explique l’ailier.

« Le plus important c’est que tout le monde reste en bonne santé. On ne peut pas se permettre de rater deux semaines d’entraînement. Donc je prends mes précautions et je reste isolé. J’espère que le staff et mes coéquipiers font de même mais je n’en doute pas. »

Effectivement, les Sixers ont de la chance de pouvoir encore s’entraîner. Plusieurs équipes NBA, comme les Clippers, le Heat, les Nuggets ou les Kings, voire même les Bucks, ont été contraintes de dire stop à cause de cas positifs au COVID-19.