Eric Bledsoe également sur le départ des Pelicans ?

Les New Orleans Pelicans ont réalisé des premières démarches pour trouver un trade concernant le meneur de jeu Eric Bledsoe.

Les New Orleans Pelicans connaissent un début de saison décevant. Ambitieuse dans la sillage de Zion Williamson, la franchise déçoit avec un bilan de 6 victoires pour 10 défaites. Actuellement à la 14e place de la Conférence Ouest, New Orleans pense à faire le ménage. Et Eric Bledsoe pourrait bien faire ses valises...

En effet, comme nous vous l'indiquions mercredi, la formation de Louisiane pense à se séparer de Lonzo Ball et JJ Redick. L'objectif ? Récupérer des atouts pour l'avenir et permettre la progression de jeunes talents comme Kira Lewis Jr et surtout Nickel Alexander-Walker.

Et selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, Bledsoe s'impose également comme un sérieux candidat à un départ. Comme Ball et Redick, le meneur ne figure pas dans les plans des Pelicans pour l'avenir. Ainsi, les dirigeants de New Orleans ont déjà passé des appels pour proposer ses services.

Reste à savoir si les Pelicans vont parvenir à trouver un trade pour l'ancien joueur des Los Angeles Clippers. Car avec son salaire estimé à 16,8 millions de dollars cette saison, il ne sera pas simple de le bouger. Surtout qu'il se trouve sous contrat jusqu'en 2023 (dernière année partiellement garantie).

En tout cas, cette rumeur concernant Eric Bledsoe confirme l'envie de New Orleans de réaliser un grand ménage...

