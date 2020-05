L’Europe a désormais sa chaîne Youtube NBA

Difficile de nier l'impact de l'Europe sur la NBA aujourd'hui. Le Rookie of the Year en titre, Luka Doncic, est Slovène, le double meilleur défenseur de l'année en titre est Français et le MVP est Grec ! Du coup, la NBA a décidé de proposer aux populations du Vieux-Continent un contenu spécialement dédié à ses fans de basket sur Youtube.

La nouvelle chaîne NBA Europe propose un contenu original, avec des interviews de joueurs européens de la génération actuelle ou d'anciennes stars, avec des courts métrages, des archives, des accès uniques aux coulisses, des moments forts des matchs NBA joués en Europe, des coups de projecteur sur des joueurs et d'autres contenus exclusifs.

Pour promouvoir ce lancement, la NBA a choisi Tony Parker, impliqué dans une vidéo de lancement en compagnie de l'acteur serbe Darko Peric, aka Helsinki dans la série "La Casa de Papel".

La chaîne est lancée avec une vidéo exclusive du français Tony Parker, quadruple champion NBA, avec l'acteur serbe de "La Casa de Papel" Darko Perić, grand fan de basket-ball.

