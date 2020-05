Info WTF : le jour ou Hakeem Olajuwon a mangé 100 chicken nuggets !

Star d’un spot publicitaire pour McDonald’s, Hakeem Olajuwon avait enchaîné les nuggets pendant plus de cinq heures.

Il n’y a pas que sur les parquets qu’Hakeem Olajuwon dégustait les Nuggets – et toutes les autres équipes de la Conférence Ouest. Une anecdote racontée par le magazine Dime montre à quel point le géant pouvait aussi en consommer… en dehors.

Le premier choix de la draft 1984 était la vedette d’une publicité pour McDonald’s au début de sa carrière. Le concept était simple : le pivot devait attraper un morceau de poulet et le dunker dans sa bouche. Plutôt à la portée de tout le monde non ?

Allez savoir pour quelle raison, ça s’est compliqué. Il a fallu plus de cent prises pour arriver à obtenir le spot recherché ! Alors, n’importe qui aurait pu mettre les nuggets en bouche pour les recracher. Mais pas ‘The Dream.’ Il les a toutes mangées. Toutes. Conscient que ce n’était certainement pas une alimentation réservée à un joueur NBA, le réalisateur lui a demandé s’il voulait remplacer les nuggets par autre chose. Sa réponse est culte :

« Non, j’aime bien ces trucs-là. Continuez à les envoyer ! »

Hakeem Olajuwon était un sacré athlète. The Dream nous a fait rêver avec son Dream Shake. C’est un monument qui a collé plus de 30 points aux Chicago Bulls de Michael Jordan… en période de Ramadan. Hakeem Olajuwon est donc une légende. Mais il est aussi entré au Panthéon de la dinguerie avec ses nuggets. Et pour ça, nous lui devons un respect éternel.

BONUS : Hakeem Olajuwon star de la pub