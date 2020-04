Dimanche, on va avoir droit à un peu de basket ! Ce sera du H.O.R.S.E., certes, et chacun dans sa salle, mais ça reste le truc le plus proche en attendant que la saison NBA reprenne, si toutefois elle reprend. La ligue et ESPN ont dévoilé les quatre rencontres au programme et il y a de quoi se divertir un peu.

On savait déjà que Trae Young, Chris Paul et Zach LaVine seraient de la partie. Il manquait leur adversaire et on peut dire qu'il y a de la variété intéressante de ce côté-là.

Trae Young sera aux prises avec Allie Quigley, du Chicago Sky, généralement reconnue comme la meilleure shooteuse de WNBA, double vainqueur du concours à 3 points du All-Star Game.

Zach LaVine se coltinera "Mr Big Shot", Chauncey Billups. Si ce dernier est retraité depuis 6 ans, il lui reste forcément quelques trick shots en magasin pour embêter l'arrière des Bulls. Billups espère sans doute que les dunks sont interdits, sans quoi il n'a évidemment pas la moindre chance...

Chris Paul devra en découdre avec Tamika Catchings, légende de l'Indiana Fever en WNBA. Celle qui a récemment été nommée General Manager de la franchise va faire son entrée au Hall of Fame en 2020, en même temps que Tim Duncan, Kobe Bryant et Kevin Garnett. Elle voudra sans doute montrer à CP3 qu'elle a encore de beaux restes.

Enfin, Mike Conley, le meneur du Utah Jazz affrontera Paul Pierce. "The Truth" est devenu consultant depuis sa retraite en 2017.

Vous mettriez un billet sur qui pour la gagne ?

The pairings for this Sunday's NBA HORSE Challenge on ESPN have been revealed, and they are 🔥

🔴 Chauncey Billups vs. Zach LaVine

🔴 Tamika Catchings vs. Chris Paul

🔴 Mike Conley Jr. vs. Paul Pierce

🔴 Trae Young vs. Allie Quigley pic.twitter.com/jiT25Xt480

