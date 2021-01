Jae Crowder reçoit un nombre très inquiétant de menaces de mort

Jae Crowder n'est pas le joueur le plus clivant de la NBA. Certes, l'ailier des Phoenix Suns est parfois un peu intense et s'est déjà pris le bec avec quelques joueurs aimés du grand public. Mais de là à ce que des fans veuillent attenter à sa vie ou même le sous-entendent... C'est pourtant ce qu'a expliqué Crowder cette semaine dans l'Arizona Republic.

L'ancien joueur du Miami Heat a confié recevoir un nombre "énorme" de menaces de mort en ligne. Des faits inquiétants qui vont le pousser à mettre en place du personnel de sécurité autour de lui et de sa famille. Jae Crowder, qui a une petite fille de 6 ans avec sa compagne, est légitimement inquiet.

Chris Paul voulait absolument Jae Crowder aux Suns à cause d'un accrochage entre eux

"J'en reçois tout le temps et un matin c'est devenu encore plus important que d'habitude dans ma messagerie et mes mails. Je ne sais pas d'où cela vient. Je ne sais pas qui est derrière ça, ou quelle fanbase en est à l'origine.

Je ne comprends rien. J'essaye juste désormais de prendre des précautions et de faire ce qu'il faut pour protéger ma famille".