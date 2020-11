Avec James Harden aux Nets, Josh Hart veut déjà annuler 2021

La NBA bouillonne à l’approche de l’ouverture du marché des transferts dès ce soir (la Free Agency débutera vendredi). Avec une rumeur qui prend toute la place : celle d’un possible transfert de James Harden vers les Brooklyn Nets. Histoire de former un trio monstrueux – sur le papier – avec Kyrie Irving et Kevin Durant.

Pour Josh Hart, ce trade, tuerait le suspense pour la saison à venir. Pour lui, autant passer directement à la saison 2021-2022 et attribuer le titre aux Nets.

Josh Hart thinks its a wrap if the Nets land Harden 🍿 pic.twitter.com/L4c0ophkMn — Bleacher Report (@BleacherReport) November 16, 2020

Il est évident que le jeune homme confie ça avec humour. Et d’autres pensent comme lui. Nous sommes beaucoup plus sceptiques. Bien sûr qu’une équipe avec trois des meilleurs joueurs du monde peut aller très loin. Peut-être jusqu’au bout. Mais les superteams gagnent rarement dès la première année.

Surtout, si les Nets venaient à récupérer James Harden, ils céderaient de nombreux joueurs importants dans l’échange. Avec un effectif très light derrière les trois stars et quasiment aucune marge de manœuvre pour recruter.

Comment les Nets peuvent faire venir James Harden

Sans oublier un autre point crucial. KD revient d’une grave blessure. Personne ne sait réellement quel sera son niveau de jeu. Physiquement, il risque d’être un peu en-dessous. Dommage car c’est le seul des trois à même de bien défendre. Harden et Irving, c’est technique mais ça fait deux joueurs à cibler par les attaquants adverses.

Peuvent-ils vraiment se partager la balle ? C’est une autre question, même si c’est sans doute la moins inquiétante. Harden et Irving peuvent briller sans la balle. Quand les stars s’entendent bien, elles finissent par trouver des solutions pour briller ensemble. Mais quid donc de la défense ou même de l’état de santé pas toujours fiable de Kyrie et Durant ?

Les Nets auront le talent pour faire mal à toutes les équipes NBA. Mais sur une série, de nombreux autres facteurs entrent en jeu. Même avec un trade hypothétique d’Harden, nous ne les mettrions pas au-dessus des Lakers ou des Clippers en 2021.