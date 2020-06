Quand les Nets ont failli devenir… les Swamp Dragons

Beaucoup d'entre vous ont certainement rêvé de posséder leur propre franchise NBA, d'en choisir le nom, l'emblème et les couleurs. Certains l'ont même peut-être fait dans des jeux vidéo. Dans la vraie vie, il existe des hommes dont le job a réellement consisté à donner corps à des équipes naissantes et sans histoire, ou un coup de jeune à une franchise qui en avait grand besoin.

Dans un article paru sur ESPN, Zach Lowe a recueilli le témoignage de plusieurs personnes dépêchées il y a plus de 20 ans pour renommer les New Jersey Nets, pas assez au goût du jour. Figurez-vous que la ligue a bien failli compter dans ses rangs les... New Jersey Swamp Dragons. En gros, les Dragons des Marais du New Jersey (en "hommage" au marais de la région des Meadowlands), avec des couleurs pétantes rappelant celles des Hornets et un dragon à l'air moqueur et agressif en guise de mascotte et de figure de proue.

Stern : "Putain, c'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue"

Le petit collectif à l'origine de cette idée (Tom O'Grady et Dick Sakahara, deux designers de la NBA et Jon Spoelstra, l'ancien président des Nets notamment) est donc allé soumettre le projet à David Stern.

Sa réponse : "Putain, c'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue".

Pour autant, le boss de la NBA a laissé l'opportunité à Spoelstra de proposer l'idée aux actionnaires de la franchise, puis aux 27 autres propriétaires de la ligue. Après un premier vote favorable, le projet a donc pris forme avec des visuels qui, quoi qu'on en pense, seraient sans doute devenus cultes aujourd'hui pour leur côté kitsch.









Finalement, alors que les 27 autres propriétaires avaient voté en faveur de cette nouvelle identité (Jerry Buss des Lakers était visiblement fan), c'est en interne que les Nets ont décidé de ne pas aller au bout de leur idée. Le seul vote négatif est venu du New Jersey et de David Gerstein, l'un des membres du board. Sans lui, il y aurait peut-être aujourd'hui en NBA une équipe nommée les Brooklyn Swamp Dragons...

Si vous avez regardé tous les épisodes de la cultissime série des frères Malamut, "Game of Zones", vous vous êtes peut-être demandé ce que venait faire le dragon au look bizarre ressuscité par Kyrie Irving pour cramer des journalistes sur les remparts de la "Mediadel". La bestiole était justement ce "Swamp Dragon" devenu mythique...