Jimmy Butler est un saint et un mec malin. Besoin d’une preuve ? La voici !

Cette période extrêmement particulière de confinement est compliqué à gérer pour tous les joueurs NBA. Privé d'installation, ils doivent tous trouver un moyen de s'entretenir par leurs propres moyens, tout en respectant le fait de devoir rester chez eux.

Si, pour certains, il n'y a pas vraiment de problèmes avec des gymnases, des terrains, des salles de musculation à leur domicile, d'autres doivent se limiter à des exercices physiques, sans pouvoir shooter. C'est par exemple le cas de Giannis Antetokounmpo qui n'a rien chez lui pour peaufiner ses mouv' et sa mécanique de tir. Et c'est cela que Jimmy Butler a voulu absolument éviter. Car sans entrainement, sans répétition, l'adresse se perd très vite. Il a alors décidé de prendre les devants et est intervenu auprès de tous ses coéquipiers.

En débarquant dans une franchise où le travail est le maître mot (coucou Pat Riley), l'ancien Sixer compte bien faire perdurer cette tradition, confinement ou pas. Ainsi, le nouvel ailier floridien a fait livrer à ses coéquipiers Duncan Robinson, Tyler Herro ou encore Kendrick Nunn notamment un panier de basket à leur domicile afin qu'ils ne perdent pas leurs sensations.

Et histoire aussi de ne pas voir les parpaings s'enchaîner lorsque la reprise arrivera (si elle arrive un jour cette saison, ce qui n'est clairement pas exclu vu la situation catastrophique aux Etats-Unis). Le coaching staff a également reçu le même cadeau de la part de Jimmy Butler. Seul Goran Dragic, qui est le seul avec Butler à avoir un cercle chez lui, n'a pas été concerné.

Rappelons que Jimmy Butler a signé un contrat de 140 millions de dollars avec le Heat de Miami et qu'il touchera la bagatelle de près de 33 millions de dollars cette année. Donc bon, une vingtaine de paniers livrés, ça a autant d'impact sur son compte bancaire que si vous décidiez ce midi d'acheter une baguette à l'ancienne plutôt qu'une tradi lors de votre sortie quotidienne. Mais, on salue le geste. C'est subtile, c'est malin, ça fait leader (ce qu'il est) et ça peut faire la différence le moment venu. Bien joué Jimmy !