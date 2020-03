En raison de l'épidémie du coronavirus, la NBA a décidé de suspendre ses activités pour au moins 30 jours. Financièrement, les pertes vont être importantes pour les franchises et les propriétaires. Dans ce contexte, les patrons des équipes pourraient activer une clause afin de ne pas payer une partie des salaires des joueurs en cas de force majeure comme une catastrophe naturelle, une guerre ou une épidémie. Mais visiblement, ce scénario ne va pas arriver dans l'immédiat. En effet, le syndicat des joueurs a rassuré les pros dans un mémo en expliquant que les salaires allaient être normalement versés lors de cette suspension.

Sources: The National Basketball Players Association has sent a memo to player agents stating that they “fully expect that players will continue to receive salary on their designated paydays” during NBA’s suspended season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 14, 2020