Vote pour la reprise NBA : Des joueurs snobés… et en colère ?

Le format de reprise de la NBA a été adopté quasiment à l’unanimité mais il ne convient visiblement pas à tout le monde. De plus en plus de voix se positionnent contre un retour de la compétition à Orlando en juillet. En réalité, certains basketteurs auraient été opposés à ce format dès le départ… s’ils avaient eu leur mot à dire. En effet, nombreux sont ceux à ne même pas avoir été consultés. Selon Yahoo! Sports, un nombre significatifs d’athlètes n’ont tout simplement pas pu voter. Et ils s’en plaignent.

Pourtant, ils estiment que ce vote était d’une importance capitale. La reprise de la saison a été validée par le syndicat des joueurs, certes, mais uniquement ses membres directeurs ont voté (26). Et encore, lors de cette réunion, certains pros ont estimé qu’il s’agissait plus d’être mis au courant des détails et des règles mises en place par la NBA.

La menace posée par le COVID-19 refroidissait déjà une partie des joueurs. Mais là, avec le climat actuel aux Etats-Unis et les manifestations qui se multiplient pour les droits des noirs, nombreux sont ceux qui préfèrent s’investir dans la lutte et se concentrer sur le sujet plutôt que de rejouer.

« Quel message on envoie si on accepte de reprendre durant cette période ? On est là à manifester puis on quitte nos familles dans ces moments délicats pour se réunir dans un lieu où les propriétaires de franchise ne seront même pas. Ça n’a pas de sens ! » Note un joueur NBA.

De plus en plus d’acteurs NBA, stars ou non, prennent maintenant la parole pour confier leur ressenti et leurs doutes sur cette reprise du 30 juillet. Kyrie Irving a d’ailleurs mené une conférence téléphonique hier soir. En précisant qu’il était contre le retour de la NBA, lui qui est pourtant un membre du comité exécutif du syndicat des joueurs.