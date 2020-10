Il ne s'agit pas d'un secret, JR Smith dispose d'une forte relation avec LeBron James. Coéquipier du King aux Cleveland Cavaliers puis désormais aux Los Angeles Lakers, l'arrière prend toujours sa défense. Et après le récent titre des Angelenos, le vétéran de 35 ans a poussé un coup de gueule en déplorant un manque de respect des médias par rapport à LBJ.

Quadruple champion NBA, LeBron James a également remporté 4 fois le trophée de MVP. Pour Smith, il s'agit d'une honte étant donné la longévité de son partenaire au plus haut niveau.

"Pendant tellement longtemps, de nombreuses personnes ont attendu sa chute. Et même si on pense au niveau des récompenses, il pourrait gagner le MVP tous les ans. Mais quand on regarde les discussions à ce sujet, il se retrouve toujours considéré comme le troisième gars.

C'est Giannis ou James (Harden, ndlr). Puis Russ ou James. Ou encore cette personne. Puis ensuite, 'oh on peut toujours ajouter LeBron dans la course avec ses stats'. Les gens s'ennuient face à une telle grandeur.

Mais il s'agit d'un manque de respect. Comment peut-on dire qu'il s'agit du meilleur joueur du monde tous les ans sans le nommer MVP ? Je n'ai jamais compris ça. Il peut rejoindre l'équipe de son choix et lui permettre de jouer le titre", a estimé JR Smith pour le podcast All Things Covered.