Kawhi Leonard fait tomber le masque et montre à nouveau son vrai visage

Alors que ses Los Angeles Clippers concédaient contre les Golden State Warriors une quatrième défaite en dix matches, après avoir pourtant mené de plus de vingt points dans le troisième quart temps, Kawhi Leonard réclamait du changement. Un appel au groupe mais aussi, sans doute, une ambition personnelle. Celle de faire mieux après quelques sorties difficiles pour le MVP des finales 2019.

MASK OFF

Ça commençait par enlever le masque. Ce morceau de cuir désagréable que la star portait depuis le coup de coude en pleine figure asséné par son coéquipier Serge Ibaka. Entraînant nombreux points de suture. Un attirail qui gênait particulièrement Leonard. Enfin débarrassé, il montrait un tout autre visage hier soir. Celui de l’un des meilleurs joueurs du monde.

Les Angelenos devaient retrouver le chemin de la victoire. Pour se rassurer le plus vite possible. Surtout en affrontant les Chicago Bulls, un adversaire a priori plus faible. Ils ont souffert quand même. Les taureaux se sont battus comme des… lions pendant quarante-huit minutes. Ils menaient même à la pause, sous l’impulsion d’un Zach LaVine on fire (45 points).

CQFR : Nicolas Batum clutch, retour perdant pour Kevin Durant

Jusqu’à ce que Kawhi Leonard lance la machine. Avec des paniers à trois-points en pagaille. Sept hier soir. Un record personnel égalé. Pour 35 points au total dont 21 sans le troisième quart temps, afin de ramener les siens au contact. Il termine aussi avec 3 interceptions et 4 passes décisives.

« C’était le timing parfait, pile quand nous avions besoin de lui », souligne Lou Williams au sujet du réveil de son camarade. « Il nous a portés en attaque ce soir. Je suis sûr qu’il est juste content d’être à nouveau lui-même. De ne plus avoir à faire avec ce masque qui le gênait pour respirer et pour jouer. »

Un troisième quart temps mémorable pour Kawhi Leonard

KL s’est inscrit un peu plus dans l’Histoire de la ligue en intégrant le club des joueurs avec au moins 10 000 points en carrière. Un palier purement honorifique mais tout de même flatteur franchi dans le troisième quart. Mais le bonhomme, fidèle à ses habitudes, n’en avait rien à secouer.

« Honnêtement, je m’en fous. Je suis concentré sur le prochain match. »

Ça fait du bien de retrouver le vrai Kawhi Leonard. Et ce ne sont pas les Clippers qui diront le contraire.