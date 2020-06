La présence des Phoenix Suns à Orlando fin juillet a parfois fait sourire au vu de leurs faibles chances d'aller en playoffs. Toujours est-il que si espoir il y avait, il reposait aussi sur le retour possible de Kelly Oubre. L'ailier a été le joueur le plus régulier et intéressant de l'équipe cette saison avec Devin Booker et sa blessure au ménisque en mars avait été un coup dur pour Monty Williams et ses troupes.

Si dans un premier temps, suspension de la saison oblige, Kelly Oubre était annoncé partant pour réintégrer le roster cet été dans la "bulle", il a finalement décidé de faire l'impasse. Selon Shams Charania, l'ancien joueur de Kansas ne sera pas de la partie en Floride. Oubre a fait le choix de se concentrer sur sa convalescence, même s'il aurait théoriquement pu être en tenue grâce à une opération réussie du genou dans la foulée de sa blessure.

Cette saison, sa deuxième en Arizona après avoir été tradé par les Wizards en décembre 2018, Kelly Oubre tournait à 18.7 points, 6.4 rebonds, 1.5 passes et 1.3 interceptions par match.

Malheureusement, il n'y aura donc pas "deux connards qui s'appellent Kelly" à Orlando, pour reprendre la punchline fantastique de Charles Oakley après le début de baston entre Kelly Olynyk et Kelly Oubre lors d'un Celtics-Wizards. Ce bon vieux "Oak" n'avait pas dans l'idée que Kelly pouvait être un prénom masculin...