Condamné à 6 ans de prison pour détournement de fonds, l'ancien All-Star Kermit Washington estime que sa vie est en danger à cause du coronavirus.

Le nom de Kermit Washington ne dira sans doute rien aux plus jeunes. Pour les autres, il évoque forcément ce joueur très doué, All-Star en 1980 lorsqu'il portait le maillot des Portland Trail Blazers, qui s'était rendu coupable du coup de poing le plus odieux de l'histoire de la NBA en 1977. Rudy Tomjanovich, sa victime, avait failli mourir des complications liées à l'agression. Beaucoup avaient pris la défense de Washington par la suite, en expliquant qu'il s'agissait de malchance et que l'intéressé avait une personnalité particulièrement aimable...

Bien des années plus tard, Kermit Washington a malheureusement refait les gros titres pour une affaire peu louable. Depuis 2018, l'ancien ailier purge une peine de prison de 6 ans pour avoir détourné les fonds d'une association d'aide aux enfants séropositifs (sic) et contre la faim en Afrique (re sic), usurpé l'identité d'un autre homme, et rempli une fausse déclaration fiscale.

Dimanche, Kermit Washington a contacté le média TMZ pour relayer sa demande de libération. En cause, les conditions sanitaires de la prison dans laquelle il est incarcéré qui, selon lui, le mettent en danger de mort face au coronavirus. Plusieurs établissement pénitentiaires aux Etats-Unis ont récemment libéré des détenus qui ne présentaient pas de danger immédiat en raison des difficultés à gérer la population carcérale trop importante durant cette pandémie.

"Seul le tribunal peut m'aider à faire face à cette injustice et à sauver ma vie", a expliqué Kermit Washington à TMZ.

Pour ceux qui veulent se souvenir du fameux "The Punch" :