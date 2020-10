Lors des Finales NBA, les Los Angeles Lakers ont logiquement dominé le Miami Heat (4-2). Sur cette série, les Angelenos n'ont pas été en difficulté face à l'une des armes redoutables des Floridiens : la défense de zone. Avec cette stratégie, le coach du Heat Erik Spoelstra avait fait déjouer les Milwaukee Bucks et les Boston Celtics. Mais face aux Lakers, ce plan de jeu s'est souvent retourné contre Miami. Analyste de ces Finales NBA pour ESPN +, Kevin Durant a expliqué pourquoi cette zone n'avait aucune chance de fonctionner contre les Californiens. Le secret des Champions NBA pour l'ailier des Brooklyn Nets ? LeBron James et Rajon Rondo.

"Une chose que je peux vous dire. Si vous avez Rondo et LeBron sur le terrain dans un match au même moment, et que vous décidez de passer en défense de zone... Ils vont simplement analyser le jeu et attendre la moindre erreur de lecture. Ainsi, quand vous allez réagir à un moment, ils vont parfaitement saisir l'opportunité pour distribuer une passe décisive", a jugé Kevin Durant.

Rajon Rondo, l’homme qui a détruit la zone du Miami Heat

On partage l'avis de Kevin Durant sur ce coup. La défense de zone du Heat n'a pas eu son impact habituel en raison du QI basket des Lakers. Et essentiellement de Rajon Rondo. Dès que Miami utilisait cette stratégie, le meneur vétéran se régalait. A la passe ou même dans ses pénétrations, il parvenait toujours à faire la différence. Et très souvent, l'ancien des Boston Celtics a profité de cette opposition pour débuter de belles séries en faveur de son équipe. De son côté, LeBron James dispose également d'une belle lecture de jeu. Et le King a bien analysé les espaces laissés par Miami. De cette manière, les Lakers ont ainsi maîtrisé l'une des armes du Heat.