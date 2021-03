Depuis le début de sa carrière, Kevin Garnett a compilé quelques anecdotes qui confirment qu'il est aussi fou que divertissant. Interrogé par le Player's Tribune il y a quelques années, Paul Pierce, qui a passé 7 ans avec le "Big Ticket" entre Boston et Brooklyn, s'est souvenu d'un épisode dans le vestiaire des Celtics qui l'a particulièrement marqué.

Selon Kevin Garnett ces 3 joueurs devaient révolutionner la NBA, aïe

"C'était après un match. On était dans le vestiaire et, comme à chaque fois, il y avait un buffet pour les joueurs. On brûle beaucoup de calories pendant les matches donc on attend souvent ça avec impatience. Je me souviens qu'en sortant de la douche, on a vu quelques personnes qui ne faisaient pas partie de l'équipe en train de se servir dans notre nourriture. C'était des médecins qu'on avait quasiment jamais vus.

Là, Kevin Garnett s'est approché d'un des gars et a éjecté l'assiette de ses mains. Il lui a dit : 'c'est la nourriture des joueurs'. Je crois que je n'ai plus jamais revu ce médecin ensuite..."