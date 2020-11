Klay Thompson : une blessure moins terrible que prévu ?

Les Golden State Warriors avaient beau piocher en deuxième position cette nuit, ils n’avaient probablement pas vraiment la tête à la draft. Comment même se concentrer sur l’avenir de la franchise alors que son présent est potentiellement remis en question après la terrible nouvelle d’hier. Klay Thompson se serait peut-être déchiré le tendon d’Achille lors d’une séance d’entraînement.

Catastrophe : Klay Thompson se serait gravement blessé au tendon d’Achille

Mais le staff attend encore plus de récupérer des informations complémentaires au sujet de la blessure de l’arrière All-Star.

Selon Adrian Wojnarowski, les Warriors restent encore optimistes. Il y aurait un espoir que Klay Thompson ne manque pas l’intégralité de la saison à venir. Mais évidemment, si la rupture du tendon d’Achille venait à être confirmée, l’exercice se déroulera sans lui.

"There's still some optimism that Klay Thompson may not miss the entire season."@wojespn provides an update on the Warriors star: pic.twitter.com/pZiS6W3Mfu

