De nouveaux détails concernant l’accident qui a causé la mort de Kobe Bryant

On en sait un peu plus sur l'accident qui a couté la vie à Kobe Bryant ainsi que sept autres personnes, dont sa fille Gianna, lors du crash d’un hélicoptère en janvier dernier.

Un grand nous a quittés le 26 janvier dernier. Kobe Bryant est décédé d’un accident d’hélicoptère en compagnie de sa fille Gianna Maria et des six autres individus qui étaient à son bord. Dont le pilote Ara Zobayan. Kobe et sa fille, ainsi que ses coéquipières et d’autres parents, se rendaient à un tournoi de basket organisé à la Mamba Academy, au nord de Los Angeles.

Un document de 1700 pages vient d'être établi par le « National Transportation Safety Board » afin de faire la lumière sur les conditions de ce crash. Ce document montre notamment que Ara Zobayan a été induit en erreur par le brouillard. Il était désorienté.

En effet, Zobayan a déclaré aux contrôleurs aériens qu’il grimpait en altitude à 4000 pieds quand il était en réalité… en train de descendre. L’hélicoptère s’est ensuite crashé sur une colline, provoquant la mort des passagers.

Les conditions météorologiques n’auraient pas dû permettre le vol. Mais le pilote a envoyé un SMS à ses superviseurs 45 minutes avant pour leur dire que tout était OK. Vanessa Bryant, la veuve de Kobe Bryant, a décidé il y a quelques semaines de poursuivre la compagnie en justice et réclame une somme colossale en dédommagement.