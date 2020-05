Rip Hamilton a confié qu'un seul joueur au cours de sa carrière lui faisait peur sur un terrain. Et ce joueur se nomme Kobe Bryant

Steve Nash a récemment déclaré, dans une question autour du GOAT, que Michael Jordan faisait peur à tous ses adversaires, y compris le double MVP. Par sa faculté à détruire ses opposants, offensivement mais aussi défensivement. Avant même le début d'une rencontre, MJ avait donc cet ascendant psychologique sur les autres. Un peu comme ce que subissaient les autres équipes avec Kobe Bryant à une époque moins lointaine. Et Rip Hamilton est revenu sur celui qui a été le Jordan de sa carrière.

Invité à parler du Top 15 all-time de CBS, qui a classé Kobe à la 10e place, l'ancien arrière des Detroit Pistons a évoqué un petit manque de respect en voyant ce classement. Il expose ses arguments.

"C'est probablement le seul joueur, et Raja Bell peut probablement le confirmer, que j'ai affronté dans ma carrière et qui me faisait peur quand je rentrais sur un terrain.

Kobe est ce type de joueur qui va essayer de vous tuer de la première minute jusqu'au buzzer final.

Vous ne pouviez pas le laisser marquer 10-12 points dans le premier quart-temps. Parce qu'il va essayer de vous en mettre 50.

Il a marqué 81 dans un match. C'est probablement l'un des joueurs les plus complets que l'on ait vus sur un terrain de basket."

Et Rip Hamilton sait de quoi il parle. Il a réussi, en 2004 avec Detroit, à limiter l'impact de Kobe Bryant au cours d'une finale NBA. L'arrière des Lakers était passé au travers, notamment grâce à l'étouffante défense de Tayshaun Prince qui ne lui laissait pas un centimètre. Une des seules fois où Kobe est réellement passé au travers d'un rendez-vous aussi important en 20 ans de carrière.