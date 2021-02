Kobe Bryant avait une vendetta contre George Karl et ses Nuggets, à cause d'un événement survenu lors du All-Star Game 1998.

Parmi les manies de Michael Jordan, il y avait cette propension à prendre personnellement des choses - le meme "it became personnal" est devenu culte - et Kobe Bryant était lui aussi un adepte des vendettas ciblées. Pas étonnant vu comment le Black Mamba a calqué ses pas sur ceux de MJ au niveau de l'approche mentale de la compétition.

Aviez-vous déjà remarqué à quel point Kobe Bryant était agressif et déterminé à chaque fois qu'il affrontait les Denver Nuggets de George Karl à la fin des années 2000 et au début des années 2010 ? Ce n'était absolument pas un hasard. Kobe avait expliqué ce surplus de motivation lors de son passage dans le podcast Knuckleheads quelques mois avant son décès tragique.

Fascinant : Kobe décrivait comment il a copié Jordan jusqu'à l'obsession

"George Karl est devenu une motivation pour moi. J'ai juré de ne jamais perdre une série contre Denver parce qu'il ne m'a pas fait entrer de tout le 4e quart-temps au All-Star Game 1998. Michael Jordan et moi on s'était fait un gros duel pendant trois quart-temps. Le public attendait de me voir retourner sur le terrain, mais il m'a laissé sur le banc. Je me suis dit : 'OK, d'accord. Je garde ça en tête. On les a joués plusieurs fois après et je me disais à chaque fois qu'ils ne me battraient jamais en playoffs".

Et Kobe a tenu parole... Lors des playoffs 2008, 2009 et 2012, les Los Angeles Lakers ont à chaque fois éliminé les Nuggets de George Karl, avec quasiment toujours un Black Mamba survolté qui se servait de ce petit affront a priori anodin dix ans plus tôt comme source supplémentaire de motivation.

Si Michael Jordan est le GOAT, Gary Suiter est le pire joueur de tous les temps