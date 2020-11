Mauvaise nouvelle pour Kristaps Porzingis, ça grimace à Dallas

Alors que ça s'agite dans tous les sens en NBA, les Dallas Mavericks patientent sagement. Les Texans savent que leur franchise player, Luka Doncic, n'ira nulle part, et qu'il faut simplement tenter d'améliorer l'effectif autour de lui et de son lieutenant n°1, Kristaps Porzingis. Les dernières nouvelles au sujet du Letton vont peut-être pousser les Mavs à bouger un peu plus vite que prévu.

Porzingis, dont on savait qu'il avait profité de la courte intersaison pour se faire opérer du genou droit (le ménisque), va être absent un peu plus longtemps que prévu. L'avancement de la saison au 22 décembre fait que Dallas va devoir jouer pendant quelques semaines sans son intérieur All-Star (il compte une sélection avec les Knicks, mais s'était blessé avant le match).

Rudy Gobert ciblé par les Mavs pour former un Big Three européen !

Donnie Nelson, le président des opérations basket, a confirmé sur les ondes de 105.3 FM The Fan que Kristaps Porzingis ne serait pas présent lors des premiers matches de son équipe. Dallas espère pouvoir récupérer "KP" début janvier, mais il est assez clair que Rick Carlisle et le staff médical ne prendront aucun risque avec lui au vu de son inquiétant historique de blessures.

Porzingis, 25 ans, a montré de belles choses la saison dernière, après un an et demi sans activité et un départ houleux des Knicks. L'alchimie avec Luka Doncic est excellente et prometteuse. Espérons que les deux hommes auront l'occasion de faire une saison presque pleine ensemble et de collaborer en playoffs.

Les Mavs attendent aussi de voir ce que donnera le retour sur les parquets de Dwight Powell, gravement blessé il y a quasiment un an et donc l'apport serait précieux dans le secteur intérieur.