Kyrie Irving met la pression sur ses coéquipiers puis leur tourne le dos !

Kyrie Irving est un personnage complexe. Parfois plein d’incohérences. Membre du comité exécutif du Syndicat des joueurs, il a par exemple validé le retour de la saison NBA. Et c’est pourtant lui qui, vendredi dernier, réunissait un peu moins d’une centaines de basketteurs et basketteuses lors d’une conférence téléphonique dans le but de mener la fronde contre la reprise du championnat.

La cause qu’il défend est juste. Le meneur All-Star craint que l’attention médiatique se détourne des problèmes de sociétés aux Etats-Unis une fois que la NBA aura redémarré. Il veut mener la lutte contre le racisme, les inégalités, les injustices et pour les droits des noirs. C’est un combat noble qui est évidemment une priorité. Irving pense même que ça doit être l’unique priorité. Et son avis se défend. D’ailleurs, nombreux sont ceux qui le partage.

Mais « Uncle Drew » a aussi indiqué qu’il se rangerait au côté de ses pairs si ces derniers décidaient de rejouer. Sauf qu’en coulisses… il aurait aussi mis la pression sur ses coéquipiers aux Brooklyn Nets. Selon le New York Daily News, Kyrie Irving les pousserait à renoncer à la fin de saison. Toujours d’après ces rumeurs, il voulait que les joueurs créent leur propre ligue.

In a recent chat group with Nets players, Kyrie Irving lobbied for skipping the bubble, the Daily News has learned. In that chat, he also proposed that the players can start their own league, according to a source. https://t.co/SqC0wcccPJ

C’est presque la suite de cette histoire qui est plus intéressante. Après que l’information – vraie ou fausse – ait fuité dans la presse, Irving a quitté le groupe chat avec ses partenaires des Nets. Peut-être parce qu’il ne leur fait plus confiance… n'oublions pas non plus qu'il s'était déjà illustré pour ses propos très limites sur ses coéquipiers dans la presse plus tôt cette saison.

Sources tell me that Kyrie Irving never stated that the Nets should begin their own league in response to the bubble.

I'm told that after that report came out, he left the group chat.

— Taylor Rooks (@TaylorRooks) June 17, 2020