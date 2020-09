Luke Walton est un « fils de. » Un fils de star. De Hall Of Famer, même. Son père, Bill Walton, étant l’une des légendes de la NBA et un ancien champion. Devenu consultant depuis. L’ex-superstar des Portland Trail Blazers assurait son rôle d’analyste en dézinguant parfois les joueurs qu’il commentait.

Jusqu’au jour où ça a porté préjudice à son fiston. En effet, Luke a suivi les traces de papa pour débouler dans la grande ligue après un cursus victorieux à Arizona. Et il s’est donc retrouvé aux Los Angeles Lakers en 2004. Le début des galères. Parce que les vétérans californiens tenaient à faire payer à Bill Walton ses paroles… en martyrisant son fils.

« A l’époque, les rookies devaient arriver plus tôt au camp d’entraînement. Kobe et les autres vétérans se sont pointés quatre jours plus tard. Ils m’ont regardé et ils m’ont dit que ma vie serait un enfer à cause de ce que mon père avait dit à leur sujet. J’étais super excité à l’idée de rencontrer Kobe et compagnie et ça a vite changé », se remémore Luke Walton.

Mais ça ne s’est pas arrêté là. En NBA, les rookies sont traditionnellement bizutés. Certains sont « attribués » à un vétéran et doivent alors rendre des services comme ramener des donuts, porter les sacs, etc. Sauf que dans le cas de Luke Walton, les vétérans l’ont carrément mis aux enchères.

« Kobe, Karl Malone et Shaquille O’Neal m’ont pris à part pour me dire que ma vie serait un enfer. Il y a eu des enchères dans l’avion. C’est Karl qui a payé le plus cher. Il a donné plus que Kobe pour avoir le droit de me ‘posséder’. »

On ne sait malheureusement pas comment l’histoire s’est terminée mais on imagine que l’actuel coach des Sacramento Kings en a vu de toutes les couleurs.

