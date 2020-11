LaMelo Ball passe un workout privé avec les Wolves, first pick confirmé ?

Les Minnesota Timberwolves ont le luxe de choisir en premier le soir de la draft. Sauf que, cette année, aucun prospect ne sort réellement du lot parmi les têtes d’affiche de la cuvée. Même si LaMelo Ball serait toutefois le favori pour être appelé avant tous ses camarades par Adam Silver.

ESPN révèle que la franchise de Minneapolis a justement organisé un workout privé avec le petit frère de Lonzo Ball. Le Président Gersson Rosas et le coach Ryan Saunders lui ont fait répéter de nombreux exercices de tirs et de dextérité tout en testant sa condition physique. Le jeune homme se serait montré adroit. Une séance positive.

Suffisante pour que les Wolves le prenne en première position ? La question du « fit » avec D’Angelo Russell se pose – les deux peuvent jouer meneur et arrière mais que de lacunes en défense – mais à ce stade de la draft, le but reste de sélectionner le meilleur joueur possible.

Anthony Edwards et James Wiseman seraient les deux autres cibles de Minnesota. Le second, intérieur, ne voudrait pas jouer pour les Wolves, qui possèdent déjà Karl-Anthony Towns dans la raquette.

LaMelo Ball est considéré comme le plus grand talent de cette promotion qui manque justement de superstar. C’est un meneur grand de taille (2,01 m), excellent passeur et potentiellement efficace sur pick-and-roll. Son adresse irrégulière, sa défense et surtout sa désinvolture sont les principales inquiétudes à son sujet.

