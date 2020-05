Le seul joueur à avoir un bilan positif contre Jordan, Kobe et LeBron

Chauncey Billups, ancien joueur majeur des Detroit Pistons, était visiblement la bête noire de trois des plus grands basketteurs de tous les temps.

Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James ont écrasé tous un tas d’adversaires tout au long de leur carrière. Ce sont là trois des meilleurs joueurs de l’Histoire de la NBA. Parfois même les trois meilleurs selon certains analystes ou ancien coéquipiers. Et pourtant, il y a visiblement un homme qui leur a souvent mis des bâtons dans les roues. Chauncey Billups a un bilan positif contre ces trois monuments.

Il a joué 10 fois contre MJ et il en est sorti vainqueur à 6 reprises. 24 victoires contre Kobe pour 21 défaites. 22-17 pour ses duels contre LBJ. Il est tout simplement le seul joueur NBA à pouvoir se targuer d’un tel record contre les trois champions.

Si la statistique n’est pas très parlante en soit, elle illustre finalement le succès qu’ont eu les Detroit Pistons au début des années 2000. Cette équipe du Michigan, sacrée en 2004, était terriblement coriace. Elle a brisé plus d’une fois les rêves de James. Elle a privé Bryant et les Lakers d’un quatrième titre en cinq ans. Et elle a empêché Jordan d’atteindre les playoffs avec les Wizards pour son dernier passage express en NBA.

Le meneur All-Star a aussi joué pour les Nuggets, les Knicks et les Clippers. Ainsi qu’aux Celtics et aux Raptors au début de sa carrière. Sans être une superstar, Chauncey Billups a été un vrai meneur d’homme capable de transcender ses coéquipiers.

