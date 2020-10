Après le Game 3 perdu par les Los Angeles Lakers face au Miami Heat, LeBron James n'avait pas été épargné par les critiques. Dans le 4ème quart-temps notamment, l'ailier californien avait affiché quelques signes de fatigue. Cette nuit, les Angelenos ont remporté le Game 4 (102-96) et le King a réalisé une très belle performance : 28 points, 12 rebonds et 8 passes décisives.

Malgré ses 6 turnovers, il a été essentiel à la victoire des siens. Mais encore une fois, l'ancien des Cleveland Cavaliers n'a pas ménagé ses efforts : 39 minutes à fond sur le parquet. A 35 ans, il risque de payer ses efforts. Certains observateurs lui ont donc conseillé de se reposer. La réponse de LBJ a été cash.

"A ce moment de la saison, je m'en fous complètement du repos. Vraiment. Je m'en fous de mon sommeil. Je m'en fous de me reposer car je vais pouvoir me reposer dans une semaine, maximum, si on a besoin d'aller jusqu'au bout.

Pendant tout un mois, je vais pouvoir me reposer si j'en ai envie. Bon, je ne vais pas le faire car vous me connaissez, vous savez qui je suis. Mais je vais pouvoir me reposer après les Finales NBA.

Je vais pouvoir dormir pendant 8 heures, me lever pour manger et retourner me coucher si j'en ai l'envie", a commenté LeBron James face à la presse.