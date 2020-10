Les Los Angeles Lakers ne sont pas encore champions NBA, loin de là, mais c'est quand même sacrément bien parti. Les Californiens ont remporté le game 1 avec une facilité déconcertante, ce qui n'était pas du tout une garantie si l'on s'en fie à l'histoire de LeBron James, leur leader, dans les matches d'ouverture des Finales dans sa carrière.

Si le King a été champion à trois reprises en ayant atteint neuf fois les Finales avant cette 10e participation contre le Miami Heat, il avait pris la mauvaise habitude de voir son équipe mordre la poussière d'entrée. Ca n'a pas été le cas cette nuit et LeBron James s'en est assuré en passant près du triple-double (25 points, 13 rebonds et 9 passes) pour accompagner le show d'Anthony Davis.

Les Lakers commencent en beauté avec une victoire écrasante !

LeBron était donc à 1-8 en game 1 des Finales avant cette promenade de santé. Sa seule victoire en carrière dans ce contexte remonte à 2011, avec un succès d'entrée contre les Dallas Mavericks. On sait ce qu'il est advenu ensuite avec le sacre de la bande à Dirk Nowitzki et la liquéfaction de LeBron James et de ses camarades.

La star des Lakers a parfaitement expliqué devant la presse après le match que ses coéquipiers et lui "n'étaient pas satisfaits d'une seule victoire" et que le "job n'était pas encore fait". Une approche qui, couplée aux pépins physiques rencontrés par le Heat, qui a perdu Bam Adebayo et Goran Dragic en cours de route, devrait permettre à L.A. de poursuivre ces Finales de la bonne manière.

L'historique des équipes de LeBron James en game 1 des Finales

Finales NBA 2007 contre les Spurs (défaite 4-0) : défaite 85-76 dans le game 1

Finales NBA 2011 contre les Mavs (défaite 4-2) : victoire 92-84 dans le game 1

Finales NBA 2012 contre le Thunder (victoire 4-1) : défaite 105-94 dans le game 1

Finales NBA 2013 contre les Spurs (victoire 4-3) : défaite 92-88 dans le game 1

Finales NBA 2014 contre les Spurs (défaite 4-1) : défaite 110-95 dans le game 1

Finales NBA 2015 contre les Warriors (défaite 4-2) : défaite 108-100 dans le game 1

Finales NBA 2016 contre les Warriors (victoire 4-3) : défaite 104-89 dans le game 1

Finales NBA 2017 contre les Warriors (défaite 4-1) : défaite 113-91 dans le game 1

Finales NBA 2018 contre les Warriors (défaite 4-0) : défaite 124-114 dans le game 1

Finales NBA 2020 contre le Heat : victoire 116-98 dans le game 1