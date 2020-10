Kareem Abdul-Jabbar : « J’ai énormément de respect pour LeBron James »

LeBron James ne fera jamais l'unanimité. Même après un titre NBA pour les Los Angeles Lakers et un trophée de MVP des Finales, le King suscite encore des critiques. Encore ce mercredi, l'ailier a été découpé par Marreese Speights. Cependant, le natif d'Akron peut aussi compter sur quelques soutiens. Véritable légende des Angelenos, Kareem Abdul-Jabbar a tenu à insister sur la superbe carrière de James. Capable de gagner des titres avec trois franchises différentes, le #23 des Lakers continue d'impressionner l'ancien intérieur.

"Bon, je crois que les gens vont finir par remarquer que sa présence dans trois villes différentes a coïncidé avec un titre de champion à chaque fois. C'est plutôt une bonne qualité. Et c'est aussi plutôt impressionnant. Si c'était la seule ligne de sa légende, ça serait déjà extraordinaire.

Mais surtout, il a fait bien plus que ça, sur et en dehors des parquets, tout au long de sa carrière. C'est pour cette raison que j'ai énormément de respect pour lui. Il s'investit tellement politiquement et socialement, il envoie des enfants à l'école. C'est simplement une personne géniale", a admiré Kareem Abdul-Jabbar pour ESPN.