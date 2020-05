Quand LeBron James s’imagine aux Bulls aux côtés de Michael Jordan

Si certains aiment comparer LeBron James et Michael Jordan, l'ailier des Los Angeles Lakers préfère lui s'imaginer en partenaire plutôt qu'en adversaire. On le comprend...

Avec la diffusion du documentaire The Last Dance, beaucoup d'observateurs ont profité de l'occasion pour comparer Michael Jordan à LeBron James. Les débats ont été souvent enflammés, avec certains anciens coéquipiers du King qui l'ont défendu comme le "GOAT". De son côté, comme tous les amoureux du basket, l'actuel ailier des Los Angeles Lakers a regardé les épisodes pour en apprendre plus sur His Airness. Et lui il ne s'imaginait contre Jordan, mais avec lui.

"Personnellement, avec la façon dont je joue, c'est-à-dire en pensant à l'équipe en premier, j'imagine que mes qualités auraient fonctionné à la perfection avec Mike.

Mike est un assassin. Sur le terrain, on aurait pu combiner sa façon de marquer et ma capacité à lire le jeu en avance et à faire des passes.

J'ai vu les choses que Pippen était capable de faire avec Mike. Je pense que ça aurait été à un tout autre niveau. Pip était l'un des mes joueurs favoris...

Avec moi en tant que 'point forward', ça aurait été un tout autre niveau pendant les parcours de Chicago", a ainsi assuré LeBron James dans une vidéo diffusée sur Youtube.

Pas certain que Scottie Pippen apprécie... Mais, en tout cas, pour l'anecdote, LeBron James a bien eu l'opportunité d'évoluer avec Michael Jordan : lors d'un camp d'été organisé en 2003 par MJ. Et sans surprise, dans la même équipe, les deux hommes n'ont pas perdu un match...