LeBron James a appris une vraie leçon avec les fans des Lakers

LeBron James va avoir l'opportunité de remporter son 4ème titre NBA la nuit prochaine. Son premier sous les couleurs des Los Angeles Lakers. Et dans sa relation avec les fans des Angelenos, ce sacre pourrait bien évidemment représenter un tournant. Si le King a désormais réussi à gagner le cœur de la majorité des supporters californiens, il n'a pas toujours fait l'unanimité. A son arrivée, beaucoup ne l'ont pas forcément accepté. On pense notamment à sa peinture murale vandalisée quelques jours après sa signature. Dans sa carrière, James avait l'habitude d'être bousculé par les fans... mais lors de ses départs. A ses arrivées, il était souvent perçu comme le sauveur. Et après les longues années de galère des Lakers, il s'attendait probablement à avoir ce statut auprès des suiveurs de LA. A la place, LBJ a appris une vraie leçon.

"Tout d'abord, ce que j'ai appris en étant un Laker, c'est qu'un vrai Laker s'en moque complètement des choses que tu as réalisé avant. Jusqu'à ce que tu sois un Laker, tu dois faire tes preuves avec eux. Tant que tu n'es pas devenu un Laker, ils se balancent de ton parcours. Tu dois montrer tes qualités en tant que Lakers, et ensuite ils te respectent. Je l'ai appris. Cette saison dans ma légende ? Je ne pense pas vraiment à ça. Je crois que l'histoire sera racontée et écrite comme elle doit l'être. Mais je ne vis pas ma vie en pensant à ma légende", a confié LeBron James pour ESPN.

LeBron James : l’énorme différence entre 2011 et aujourd’hui

Dans sa carrière, James a justement toujours fait son maximum pour "contrôler" l'histoire racontée. Encore sur ces Finales NBA, il a vendu du storytelling en insistant sur la difficulté de ce titre. Mais chez les Lakers, malgré un goût assuré pour les belles histoires, les fans jugent une star sur un critère : le nombre de titres qu'il a gagné avec la franchise. En débloquant potentiellement son compteur avec les Angelenos la nuit prochaine, LeBron James gagnera aussi le respect des supporters de LA.