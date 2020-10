Mercredi avait lieu le débat entre Mike Pence, le vice-président des Etats-Unis, et Kamala Harris, qui espère devenir calife à la place du calife au cas où son poulain Joe Biden remporte l'élection présidentielle face à Donald Trump le mois prochain. Dans ces situations, tout le monde ne retient généralement qu'une ou deux punchlines, sans se souvenir du fond de la discussion. Cette fois, même pas besoin de mots. C'est une mouche, venue se poser sur le crâne de Pence alors qu'il était en train d'aborder la question du racisme systémique aux Etats-Unis (inexistant selon lui), qui a volé la vedette aux deux politiciens.

Twitter s'est enflammé et tous ceux qui étaient posés devant le débat ont évidemment commenté la scène. LeBron James, qui n'est plus qu'à une victoire de son quatrième titre de champion NBA, est sorti de son lockdown mode pour regarder le débat et n'a pas pu s'empêcher de poster un commentaire moqueur sur la décision de l'insecte de se poser à cet endroit et à ce moment précis.

Joli double-double, du coup, pour LeBron James, qui après avoir traité le président des Etats-Unis de "clochard", s'est payé le vice-président en sous-entendant tout simplement que c'était une merde. Un mandat réussi pour le King, qui fait partie des cibles favorites des supporters de Donald Trump, comme le combattant UFC Colby Covington, avec lequel il a échangé quelques amabilités il y a plusieurs semaines...

Here are some of the internet’s best responses to the fly that landed on Mike Pence during the VP debate pic.twitter.com/XL9JV8A7ng

— NowThis (@nowthisnews) October 8, 2020