LeBron James a empilé les performances d’anthologie en playoffs depuis le début de sa carrière. Nous avons classé les dix plus légendaires.

LeBron James est un phénomène. Et pour ceux qui l'oublieraient de temps en temps, nous avons décidé de repartager le top dix de ses plus belles performances en playoffs. Du lourd.

10. Finales de Conférence Est 2009, Game 2 contre Orlando

Stats LeBron James : 35 points à 12/23, 4 rebonds et 5 passes

Sachez déjà que LeBron James compte 21 matches de playoffs conclus avec 40 points ou plus en playoffs – seul Michael Jordan fait mieux (38). Il est donc quasiment suicidaire d’établir un top dix de ses plus belles performances. 3 de ces 21 rencontres ont eu lieu à moins de dix jours d’intervalle. Le jeune numéro 23, 25 balais à l’époque, était complètement déchaîné lors des finales de Conférence contre Orlando en 2009. Il a ouvert la série avec 49 points (son record en playoffs) avant de planter 41 points dans le Game 3 et 44 dans le Game 4. Mais nous n’avons retenus aucune de ces trois sorties.

Car elles se sont toutes soldées par une défaite. Ça aurait aussi pu être le cas du Game 2. Les Cavaliers étaient menés 93-95 à tout juste une seconde de la fin du match. James n’a pas eu besoin de plus de soixante secondes pour rentrer l’un des tirs les plus fous de sa carrière. Un buzzer-beater gainage au max pour faire bondir la Quicken Loans Arena.