Mavericks @ Hornets : 104-93

Bucks @ Pistons : 110-101

Nets @ Knicks : 116-109

Grizzlies @ Timberwolves : 118-107

Lakers @ Thunder : 128-99

Pelicans @ Clippers : 106-111

Trail Blazers @ Kings : 132-126

- Les canonniers étaient de sortis en Californie. Trail Blazers et Kings se sont livrés un superbe duel serré jusqu'au bout avec des joueurs bouillants des deux côtés du parquet. Mais c'est bien Portland qui l'emporte sur le fil (132-126) sous l'impulsion des 40 points de Damian Lillard. Le meneur All-Star a pris le game à son compte pour finir avec 11 sur 23 aux tirs mais aussi 13 passes décisives !

Dame (40 PTS & 13 AST) balled out in Portland’s win! ⌚️ pic.twitter.com/Y5VBiZlIcG

CJ McCollum l'a parfaitement épaulé en marquant 28 points en plus de ses 10 caviars. En face, De'Aaron Fox finit avec 29 pions, tandis que Buddy Hield en ajoute 26. Belle performance du rookie Tyrese Haliburton, encore une fois très intéressant en sortie de banc. Le douzième choix de la draft a compilé 17 points et 9 passes tout en étant aligné sur le terrain dans les moments chauds.

- Blessé au genou pendant les derniers playoffs, opéré par la suite, Kristaps Porzingis jouait ses premières minutes de la saison hier soir. Rick Carlisle lui en a laissé 21 et le Letton a fait "tout ce qu'il a pu". 16 points à 6 sur 16 aux tirs pour lui. Avec aussi 2 blocks. Un retour encourageant. Surtout que les Mavericks se sont imposés contre les Hornets (104-93). Avec encore une fois un excellent Luka Doncic, auteur de 34 points, 13 rebonds et 9 passes décisives.

Luka (34 PTS, 13 REB & 9 AST) put on another show tonight ✨ pic.twitter.com/ESzmJ1i78R

- Belle performance aussi du double-MVP, Giannis Antetokoumpo, qui termine avec le vingtième triple-double de sa carrière. 22 points, 10 rebonds et 10 passes pour une nouvelle victoire des Bucks contre les Pistons (110-101). Jrue Holiday finit lui avec 21 points. Sekou Doumbouya n'a même pas été aligné une seule minute par Dwane Casey...

- Quelques heures après l'annonce du transfert de James Harden à Brooklyn, les Nets défiaient les Knicks au Madison Square Garden. Kevin Durant s'est chargé de mener un effectif largement diminué à la victoire (116-109). Avec 26 points et 6 passes décisives à son compteur. Timothé Luwawu-Cabarrot a ajouté 13 points.

James Harden envoyé à Brooklyn, méga trade massif !

C'était aussi l'occasion pour Steve Nash de retrouver dans le camp d'en face un jeune qu'il connait bien : RJ Barrett, dont il est le parrain. Ce qui a donné un moment sympathique avant le coup d'envoi.

Special moment between godfather and godson after their first NBA matchup 🇨🇦🙏 pic.twitter.com/m7ae79LjAg

