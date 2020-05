L’intro des Bulls dans les années 90, c’est frissons ga-ran-tis !

Les Chicago Bulls ont la meilleure introduction de la NBA. Alors quand en plus la salle est bouillante pour accueillir Michael Jordan et ses camarades, ça envoie.

L'introduction des joueurs des Chicago Bulls sur les parquets est tellement mythique. Et quand le United Center était en feu pour recevoir Michael Jordan, Scottie Pippen et compagnie, ça créait une ambiance de folie. Flashback en images.

Ca donne des frissons... les taureaux ont toujours la même intro aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça claque moins avec Zach LaVine ou Thaddeus Young.

Le thème des Chicago Bulls, merci The Alan Parsons Project

Le thème mythique créé par The Alan Parsons Project s'appelle Sirius. C'est un titre instrumental enregistré sur leur 6e album, Eye in the Sky sorti en 1982.

Avant de devenir la musique culte de l'introduction des Chicago Bulls en 1991, Sirius a servi d'intro à un catcheur de la WWE nommé Ricky "The Dragon" Steamboat. Mais pour éviter de payer les droits au groupe, l'entourage de The Dragon avait légèrement modifié le thème. Une pratique courante dans les années 80 chez cette chère WWE.

Chez les Chicago Bulls, la chanson a été choisie par Tommy Edwards, alors annonceur officiel de l'équipe. Ce que l'on sait moins, c'est que les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks ont également utilisé ce thème pour leur intro à cette époque, mais sans que cela devienne évidemment aussi mythique.

En NLF, les fans des Kansas City Chiefs doivent peut-être se souvenir que ce morceau était aussi joué pour leur kickoff de 1989 à 1998 alors que les New Orleans Saints l'ont eux joué en 2009 lors du Super Bowl XLIV.

Par ailleurs, en 2000, Sirius a servi d'introduction au documentaire Michael Jordan to the Max (que les plus anciens ont peut être vu à la Géode au début des années 2000). En dehors du basket et des sports US, ce titre de The Alan Parsons Project a aussi rythmé la Série A puisque le club de Sassuolo l'a utilisé pour ses matches à domicile pendant un temps. En 2012, toujours dans le foot, elle a aussi été utilisée lors de l'Euro.

En Euroleague, c'est le grand Maccabi Tel Aviv qui a eu la bonne idée de reprendre le thème cher aux Chicago Bulls pour leurs matches. Plus récemment, en 2014, ce thème, qui décidément ne se démode pas, a été utilisé lors de la finale de la Coupe Davis entre le France et la Suisse.