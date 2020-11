La Draft 2020, c'est cette nuit à partir de 2 heures du matin. Tout au long de la journée et pendant l'événement, suivez avec nous les dernières rumeurs autour des picks et des possibles trades autour de ce rendez-vous immanquable.

23-

22- Zeke Nnaji (Denver Nuggets)

Un intérieur long et moderne, capable de s'écarter tout en étant un défenseur énergique près du cercle. Pas mal du tout pour la rotation des Nuggets dans la raquette.

21- Tyrese Maxey (Philadelphie Sixers)

Pour la première fois depuis que John Calipari est en place, Kentucky n'a pas de lottery pick. Tyrese Maxey arrive finalement en 21 chez des Sixers qui ne sont sans doute pas encore sûrs de pouvoir lui offrir un temps de jeu conséquent. Capable de shooter, mais aussi de défendre, Maxey peut aussi être un bon two-way player en sortie de banc à Philly.

20- Precious Achiuwa (Miami Heat)

Ephémère coéquipier de James Wiseman à la fac de Memphis, Precious Achiuwa a rayonné en l'absence du nouvel intérieur des Warriors. Energique, agressif et capable de défendre sur plusieurs positions, Achiuwa peut trouver des minutes à Miami où Erik Spoelstra n'hésite pas à donner des minutes aux jeunes.

19- Saddiq Bey (Detroit Pistons)

La belle soirée des Pistons, en théorie en tout cas, se poursuit. Bey, sorti de Villanova, va apporter de la défense et du shoot à l'aile. Est-ce que ça ne ferait pas beaucoup de jeunes pour Dwane Casey ? On espère que l'ancien coach de l'année ne va pas trop paniquer avec autant de jeunes joueurs à faire progresser.

18- Josh Green (Dallas Mavericks)

Josh Green, l'arrière australien des Arizona Wildcats, va découvrir la NBA à Dallas, en compagnie de Luka Doncic. Les Mavs utilisent leur 18e pick pour prendre Green, dont le potentiel de 3 and D peut lui assurer un bel avenir en NBA.

17- Aleksej Pokusevski (Oklahoma City Thunder)

Les Wolves ont lâché leur pick 7 à OKC pour récupérer Ricky Rubio. Avec ce choix, le Thunder s'offre l'Ovni Pokusevski, dont on ne sait pas s'il viendra immédiatement en NBA, mais dont le profil fera beaucoup parler quand il débarquera. Le garçon doit s'étoffer un peu physiquement pour pleinement exprimer son flair à la Jokic au plus haut niveau.

16- Isaiah Stewart (Detroit Pistons)

Et un pivot pour les Pistons ! Après avoir drafté un meneur avec Killian Hayes, Detroit s'offre le déménageur de la fac de Washington pour renforcer sa raquette. Un joueur avec de bons fondamentaux et un jeu un peu à l'ancienne.

15- Cole Anthony (Orlando Magic)

Cole Anthony n'a pas chuté aussi bas que ce que l'on pouvait craindre pour lui. Le Magic s'offre le meneur de North Carolina, annoncé comme un possible 1st pick lorsqu'il était au lycée. Un pick intéressant pour une équipe qui n'a pas de bons meneurs en abondance.

14- Aaron Nesmith (Boston Celtics)

L'un des meilleurs shooteurs de cette Draft à l'aile. Les Celtics avaient envie d'ajouter un peu de shoot et de longueur pour pallier, sans doute, au départ de Gordon Hayward.

13- Kira Lewis (New Orleans Pelicans)

Les Pelicans, qui ont déjà Lonzo Ball, Eric Bledsoe et George Hill, sélectionnent le meneur d'Alabama au jeu survitaminé. Impossible que cela en reste là. Il y aura du move, que ce soit de la part de Lewis ou de l'un des autres meneurs/arrières du groupe. A surveiller.

12- Tyrese Haliburton (Sacramento Kings)

Le steal de ce premier tour ? L'expérimenté guard d'Iowa State commençait à glisser dangereusement, mais c'est un très bon coup de prime abord pour Sacramento, qui va pouvoir l'associer à De'Aaron Fox au sein du backcourt. Un premier pick intéressant pour le nouveau GM Monte McNair, qui a vécu une journée difficile avec le flop Bogdanovic.

11- Devin Vassell (San Antonio Spurs)

Devin Vassell, l'un des meilleurs défenseurs et shooteurs de cette cuvée, aperçu à Florida State avec Patrick Williams (pick 4 à Chicago), arrive à San Antonio. Les Spurs ont déjà du monde à l'arrière et ça risque de bouger chez les dans les jours qui viennent au niveau du backcourt.

10- Jalen Smith (Phoenix Suns)

Choix étonnant des Suns, qui surprennent tout le monde en choisissant Jalen Smith, l'intérieur musculeux de Maryland, avec le 10e pick. On se doutait qu'il n'y aurait pas d'arrière à Phoenix après l'arrivée de CP3, mais Smith c'est un reach.

9- Deni Avdija (Washington Wizards)

Attendu un poil plus haut, l'Israélien atterrit finalement chez les Wizards, qui ne s'attendaient apparemment pas à le voir glisser jusqu'ici. Avdija aura a priori du temps du jeu dans la capitale fédérale et donc des minutes pour progresser et montrer qu'il a bien les qualités d'un point forward capable de briller au plus haut niveau.

8- Obi Toppin (New York Knicks)

Les Knicks ajoutent de l'explosivité et de l'énergie à leur raquette, avec l'arrivée d'Obi Toppin, l'intérieur de Dayton. A défaut de jouer le haut du tableau, New York a de bonnes chances de squatter fréquemment le top 10 grâce au garçon.

7- Killian Hayes (Detroit Pistons)

FRENCH CONNECTIOOOOON ! Killian Hayes est le nouveau meneur des Detroit Pistons, où il rejoint son copain Sekou Doumbouya. Le joueur de Ulm devient le Français drafté le plus haut de l'histoire.

6- Onyeka Okongwu (Atlanta Hawks)

On imaginait les Hawks sur un ailier ou un arrière. Atlanta surprend son monde en confirmant la hype grandissante autour d'Onyeka Okongwu, l'intérieur des USC Trojans. On parlait d'une blessure au pied qui aurait pu faire chuter sa cote dans les dernière heures. Il n'en a rien été.

5- Isaac Okoro (Cleveland Cavaliers)

On attendait les Cavs sur Obi Toppin ou Deni Avdija, ils ont surpris leur monde avec l'ailier d'Auburn à l'énorme potentiel. Enfin un peu de défense pour Cleveland, qui fait un choix très intéressant sur ce coup.

4- Patrick Williams (Chicago Bulls)

La cote de l'ailier de Florida State n'a cessé de grimper ces derniers jours. La polyvalence de Williams devrait faire du bien aux Bulls. Pendant des semaines, on pensait voir l'intéressé partir pour Detroit, qui lui avait semble-t-il fait une promesse en #4.

3- LaMelo Ball (Charlotte Hornets)

Les Hornets tiennent leur joueur frisson ! Michael Jordan n'avait pas menti en laissant fuiter l'info qu'il ne laisserait pas passer le dernier rejeton de LaVar Ball s'il était encore dispo au pick 3. Retrouver un peu de spectacle, même si le joueur est clivant, ne fera pas de mal à l'affluence pour Charlotte.

La question la plus intéressante désormais : au bout de combien de temps LaVar va-t-il défier Michael Jordan en un contre un ?

2- James Wiseman (Golden State Warriors)

Les Warriors ont opté pour James Wiseman, dont le potentiel peut leur permettre d'avoir un intérieur extrêmement doué pour les 10 prochaines années... s'il est conservé. On ne sait pas encore ce que fera Golden State en réaction à la blessure de Klay Thompson. Avant sa suspension avec la fac de Memphis, Wiseman était annoncé comme un futur crack. Jouer dans le cocon de Golden State lui fera peut-être le plus grand bien pour s'épanouir.

1- Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Les Wolves ouvrent le bal. Anthony Edwards est annoncé comme le numéro un le plus crédible de cette Draft 2020 depuis la suspension de James Wiseman en NBA. Est-ce que l'arrière de Georgia, comparé à Dwyane Wade par certains, sera toujours à Minneapolis dans un mois ? Rien n'est moins sûr tant les Wolves semblent explorer toutes les pistes.

Pour le moment, Minny peut démarrer la saison avec un backcourt assez vitaminé avec D'Angelo Russell et Anthony Edwards.

No. 1 WELCOME TO MINNESOTA, ANTHONY EDWARDS 🐺 pic.twitter.com/DsXg78A24a — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) November 19, 2020

Le chrono

01h37 : On se retrouve dans quelques minutes pour le début de la Draft et l'annonce du 1st pick !

01h08 : Le Thunder n'a pas assez de picks au goût de Sam Presti, visiblement. OKC chercherait à acquérir le pick n°17 de cette Draft 2020, qui appartient pour le moment aux Minnesota Timberwolves.

00h59 : A peine revenu, déjà parti. Trevor Ariza quitte Houston pour rejoindre Detroit, dans le cadre d'un échange avec les Pistons, qui récupèrent dans le même temps le pick n°16 de cette nuit. Les Rockets héritent d'un futur 1er tour des Pistons.

23h45 : dans le cadre du deal envoyant Al Horford à l'Oklahoma City Thunder, il faut souligner qu'OKC a réussi à récupérer le #34 pick de cette Draft NBA en provenance des Philadelphia Sixers.

22h50 : autre rumeur concernant le #2 pick des Golden State Warriors ! Visiblement, les Dubs sont prêts à descendre dans la hiérarchie de la Draft NBA en échange d'un pick tout de même bien placé et d'un vétéran qui pourrait apporter au sein de la rotation, selon Sports Illustrated. Ça commence à faire beaucoup de bruits autour des Warriors.

22h34 : les Golden State Warriors envisagent plusieurs scénarios avec le #2 pick. Et d'après The Action Network, les Dubs ont discuté d'un éventuel deal concernant ce choix avec les Boston Celtics ! Le nom de Marcus Smart a été notamment mentionné, mais les négociations ont finalement échoué. En tout cas, ça pourrait bouger...

22h01 : détenteurs du #1 pick, les Wolves maintiennent le suspense concernant leur choix selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski. Et ils comptent garder le flou jusqu'au bout. L'objectif ? Susciter des doutes et attirer les meilleures offres possibles de la part des autres franchises.

21h51 : Hors Draft : l'un des joueurs les plus convoités de cette intersaison aurait déjà choisi sa future destination. Selon Kevin O'Connor, Danilo Gallinari va s'engager dès vendredi avec les Atlanta Hawks ! Un très beau coup pour la franchise si cela venait à se confirmer.

21h20 : Petit trade entre amis. Le Magic envoie son 45e choix à Milwaukee en échange de deux futurs seconds tours. Pour l'instant, rien de plus à se mettre sous la dent...

21h03 : Selon Marc Stein, de nombreux insiders pensent de plus en plus que les Hornets sélectionneront LaMelo Ball si James Wiseman n'est plus disponible. Ça pourrait donc donner un podium Edwards-Wiseman-Ball.

19h38 : les New York Knicks ont bien une idée derrière la tête après l'obtention du #23 pick en provenance du Utah Jazz ce mercredi. Selon The Athletic, les Knicks discutent avec les Cavs pour récupérer le #5 pick en échange du #8 et du #23. Pour l'instant, Cleveland réclame des atouts supplémentaires...

19h03 : Le Boston Herald est catégorique. Il n'y aura pas de James Harden aux Celtics. Danny Ainge n'a aucune envie de flinguer son effectif pour faire venir le barbu.

18h42 : Pour The Ringer, les Bulls ont tranché s'ils conservent leur quatrième choix. Ce sera soit Deni Avdija, soit Patrick Williams. Dommage pour Killian qu'on voyait bien à Chicago. Bon quoi qu'il en soit, ce sera une pioche intrigante.

18h05 : selon le Bleacher Report, les Wolves laissent filtrer qu'ils n'ont pas forcément envie de garder le #1 pick. Ainsi, ils pourraient l'échanger ou alors sélectionner un joueur en vue d'un futur trade. Cependant, pour des sources comme The Ringer et ESPN, Minnesota va utiliser ce choix sur Anthony Edwards.

17h58 : plus de peur que de mal pour Onyeka Okongwu ? Alors que sa blessure au pied a filtré dans la presse et laissait craindre une grosse chute lors de la Draft NBA 2020, l'intérieur garde une belle cote de popularité selon ESPN. En effet, son souci physique représenterait seulement un problème mineur avec 1 à 3 semaines de repos. Et il serait ainsi totalement disponible pour le début de la saison en NBA.

17h00 : attention aux mouvements réalisés chez l'Orlando Magic ! En plus d'Aaron Gordon et du #15 pick, les Floridiens seraient prêts à sacrifier... Evan Fournier ! Selon le journaliste d'ESPN Brian Windhorst, le Français pourrait être échangé afin de rajeunir l'effectif du Magic.

16h33 : l'Orlando Magic pense également à monter dans la hiérarchie de la Draft NBA 2020. Ainsi, d'après le journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, la franchise floridienne propose le #15 pick et l'intérieur Aaron Gordon pour récupérer un meilleur pick. Ça risque de bouger...

16h02 : quel choix pour les Charlotte Hornets ? Avec le #3 pick, la franchise dirigée par Michael Jordan donnerait sa priorité à LaMelo Ball ! Selon le journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, His Airness a personnellement approuvé la sélection du jeune meneur. Ainsi, si les Hornets conservent ce #3 pick et si Ball se trouve encore disponible, il sera automatiquement choisi.

15h57 : d'après les informations du journaliste du New York Post Marc Stein, les Boston Celtics s'activent pour récupérer un choix dans le Top 3 de la Draft NBA 2020. Pour rappel, ils peuvent offrir trois picks (14, 26 et 30) pour grimper. Le temps presse...

15h35 : mauvaise nouvelle en perspective pour Onyeka Okongwu ? Attendu dans le Top 10 de cette Draft NBA 2020, l'intérieur souffre d'une blessure au pied selon le journaliste Ryan McDonough. Ainsi, il pourrait rater le training camp et le début de la saison. Et bien évidemment, ce problème physique suscite des doutes et risque de le faire chuter lors de la Draft...

15h26 : les New York Knicks récupèrent le #23 pick de la Draft NBA en provenance du Utah Jazz ! En échange, le #27 pick et le #38 pick prennent la direction de la franchise de Salt Lake City selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

14h28 : les Chicago Bulls veulent visiblement grimper dans la hiérarchie ! D'après les informations du journaliste de The Ringer Kevin O'Connor, les Bulls ont contacté les Golden State Warriors pour récupérer le #2 pick de la Draft NBA 2020. L'offre ? Le #4 pick et Wendell Carter Jr. Pour l'instant, les Dubs sont toujours en réflexion. Du côté de Chicago, ce mouvement serait un moyen de s'assurer la sélection de James Wiseman !

13h36 : Si vous vous demandez pourquoi LaMelo Ball est une superstar en Australie alors qu'il n'y a joué que 12 matches, voici le jour où il a claqué un triple-double avec un panier à 3 points pour arracher la prolongation contre Cairns. On peut penser ce qu'on veut du garçon et de sa mentalité, mais comme on dit, "y'a joueur".

13h07 : Deni Avdija n'est pas le seul Israélien de cette Draft 2020. Son camarade chez les jeunes, Yam Madar, très en vue lors du titre européen de son pays en 2019 chez les U20, a de bonnes chances d'être pris au 2e tour. Et puisque la question vous turlupine, NON, il n'est pas de la même famille que le cultissime Mickaël Madar, 3 sélections (1 but) en équipe de France de foot, célèbre pour ses cheveux suaves et ses coups de patte et de tête.

12h50 : Deux autres joueurs français sont quasi assurés d'être draftés en plus de Killian Hayes : Théo Maledon, que l'on a longtemps envisagé comme un lottery pick, et Killian Tillie (oui, au cas où vous n'auriez pas encore compris, les Killian ont de bonnes chances de dominer le monde du sport d'ici 5 à 10 ans...), dont le profil d'intérieur stretch va forcément pousser quelqu'un à miser dessus.

12h08 : L'un des beat writers des Detroit Pistons, a tweeté ça il y a quelques heures. Simple vœu ou indication sur ce qui va se passer cette nuit ?

Je vais devoir apprendre plus de français avec Killian Hayes et Sekou Doumbouya sur les #Pistons. — Rod Beard (@detnewsRodBeard) November 17, 2020

12h00 : N'hésitez pas à aller checker notre Mock Draft NBA du 1er tour. Si vous avez consulté celles qui sont sorties à droite et à gauche chez nos excellents confrères, vous verrez qu'il y a quelques petites surprises chez des joueurs classés plus haut ou plus bas que dans la majorité des autres mocks. Au hasard, Deni Avdija, LaMelo Ball et Killian Hayes...

11h52 : LaMelo Ball dit se moquer complètement de l'endroit où il atterrira cette nuit. Par contre, celui qui peut devenir le premier "non universitaire en one-done" depuis 10 ans à être 1st pick se déclare "né pour être le premier choix". Même s'il s'est un peu détaché de son bavard (jeu de mots, Ramucho) de père, il partage avec lui cette assurance et cette confiance en lui à toute épreuve...