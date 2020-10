Stan Van Gundy va devoir relever un vrai défi aux New Orleans Pelicans. Avec un groupe jeune et talentueux, le nouveau coach sera attendu au tournant pour retrouver les Playoffs. Logiquement, l'entraîneur de 61 ans va se reposer sur le prodige Zion Williamson.

Mais le phénomène de 20 ans doit aussi être entouré. Et avec cette idée en tête, Lonzo Ball peut disposer d'un rôle important aux Pelicans. Débarqué en Louisiane dans le cadre du trade d'Anthony Davis avec les Los Angeles Lakers, le meneur a connu une première saison mitigée.

Malgré des progrès, il a aussi connu des moments difficiles. A l'image de ses performances ratées dans la bulle. Mais de son côté, Van Gundy ne s'inquiète pas pour la suite de la carrière de Ball.

"Les joueurs de basket intelligents finissent toujours par s'en sortir finalement. J'ai connu la même situation avec JJ Redick. Je veux dire qu'il est arrivé en NBA et avait besoin de temps pour construire sa carrière.

Mais avec de l'intelligence et du travail, les gars vont toujours trouver des solutions et progresser. Aussi bon que soit Lonzo maintenant, et il est très bon, je pense que nous pouvons nous attendre à des progrès pour lui dans les prochaines années", a commenté Stan Van Gundy face à la presse.