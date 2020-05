Dimanche, Magic Johnson s'est livré sur la relation entre Kobe Bryant et Michael Jordan. On le sait, les deux hommes avaient un lien particulièrement fort et His Airness représentait une véritable source d'inspiration pour le Black Mamba. Selon l'ancien président des Los Angeles Lakers, Bryant a été le joueur qui a été le plus proche du niveau de Jordan après la fin de la carrière de MJ.

"Tout d'abord, au niveau du basket, Kobe admirait et respectait Michael d'une façon très spéciale. Il a carrément construit son jeu d'après Michael. Kobe est le joueur le proche de MJ que j'ai vu jusqu'à maintenant.

Pourquoi ? Car il pouvait marquer aussi facilement que Michael. Il avait la même mentalité, la même attitude. Il ne faisait aucun prisonnier, il voulait te détruire, autant mentalement que physiquement, tout comme Michael. Puis, il voulait avoir 6 titres, comme Michael. Il a réussi à s'en approcher, avec 5", a analysé Magic Johnson pour ESPN.

La filiation entre Kobe Bryant et Michael Jordan n'a pas besoin d'être prouvée. Lors du mémorial pour la légende des Los Angeles Lakers, "MJ" pleurait à chaudes larmes son "petit frère" et il expliquait il y a quelques années que le seul qui pouvait le battre en un contre un, c'était justement Kobe Bryant. Ce mimétisme poussé à l'extrême, Kobe s'en était expliqué trois ans avant sa mort, dans un entretien fascinant avec Howard Beck, de Bleacher Report.

A LIRE AUSSI : Le jour où Michael Jordan et Kobe Bryant ont imaginé leur 1 vs 1

"En dehors des parquets, il voulait construire son business comme Michael", poursuit Magic. "Et vous savez quoi ? Il allait y arriver aussi. Kobe réalisait un travail incroyable à ce niveau et il prenait cette aventure très au sérieux. Il construisait sa propre marque. Je pense que Kobe et Michael s'appréciaient car ils avaient réussi à atteindre une célébrité connue par peu d’athlètes, ils pouvaient construire des empires.

Ils ont été capables de gagner des titres. Mais aussi de créer un truc spécial sur le parquet qu'aucun joueur n'a réalisé depuis. Ils avaient exactement le même état d'esprit, et c'est pour ça qu'ils s'entendaient si bien en dehors du basket.

Dans son style de jeu et sa mentalité, le #24 des Lakers n'a jamais caché que Jordan était son modèle. "Je n’aurais pas eu mes cinq titres sans lui", a même avoué Kobe Bryant dans le cadre de "The Last Dance". C'est dire la force du lien entre les deux.