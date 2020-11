Marc Gasol, les Lakers en pole position ?

UPDATE : c'est un des derniers gros poissons de la Free Agency NBA 2020. Marc Gasol intéresse beaucoup de monde. Mais selon le très clutch Shams Charania de The Athletic, les Los Angeles Lakers seraient très sérieux sur le dossier. Comprenez que les champions en titre ont fait du big man leur priorité.

En revanche, comme on vous l'expliquait ce matin, les Lakers ont peu de marge de manoeuvre (voir ci-dessous). Ils vont donc devoir la jouer serré... A suivre.

The Los Angeles Lakers have emerged as a serious suitor for Marc Gasol, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Championship chase and L.A. are appealing for Gasol.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020