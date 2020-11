C’est un moment clé du calendrier. Le soir de Noël avec ses affiches (et même parfois ses maillots) particuliers. Une nuit où la NBA offre ses plus beaux cadeaux aux passionnés de basket avec des duels alléchants entre les meilleures équipes et les plus grandes stars de la ligue.

Une reprise en janvier nous aurait privés de ce petit bonheur du réveillon. Mais les responsables NBA et les athlètes se sont finalement mis d’accord pour un début de la prochaine saison le 22 décembre. Alors quels chocs pour le soir de Noël ? Brian Windhorst, insider ESPN, a une suggestion.

« Je pense que le match phare sera Warriors-Lakers. Non seulement parce que Stephen Curry et Klay Thompson seront de retour mais aussi parce que ce sera peut-être les grands débuts d’un top-3 de la draft [les Warriors piochent en deuxième position]. Le tout contre les Lakers, champions en titre. C’est une superbe affiche. »

La saison NBA 2020-2021 débutera avant Noël !

Peut-être que le journaliste a déjà des infos sur le sujet. C’est clairement un duel très intéressant en perspective. Les Warriors sont bien partis pour revenir vers les sommets de la Conférence Ouest avec les retours de leurs deux superstars. Leur rivalité avec les Lakers de LeBron James promet d’être explosive.

On se souvient par exemple d’un choc magnifique entre Golden State et Cleveland – quand le King y jouait encore – un soir de Noël. En tout cas, l’idée semble validée par l’ailier des Lakers Jared Dudley.

Makes sense... Clippers opening night.. Warriors Christmas https://t.co/6C3v5JDOe9 — Jared Dudley (@JaredDudley619) November 11, 2020

Il faut voir dans quel état seront les Warriors. Ils n’ont pas joué depuis presque neuf mois. Et même beaucoup plus pour Klay Thompson (un an et demi). Ils risquent d’être rouillés. Tandis que Los Angeles pourrait laisser quelques joueurs au repos. Peut-être même des cadres. LeBron James et ses camarades n’auront eu que 71 jours entre leur sacre et la reprise. Pas sûr qu’ils soient à fond.

Mais la compétition et l’esprit de Noël peut éventuellement transcender les joueurs qui auront à cœur de gagner ce match symbolique.

Une affiche entre les Lakers et le Heat, ou les Lakers et les Nets, pourrait aussi très bien faire l’affaire.